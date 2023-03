Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Wohnhaus in Heimsen brennt nieder

Petershagen (ots)

Ein Wohnhausbrand in Heimsen hat in der Nacht zu Mittwoch die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr beschäftigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in sechsstelliger Höhe.

Gegen 1.20 Uhr erhielten die Einsatzkräfte Kenntnis über ein Feuer in einem sich derzeit im Umbau befindlichen unbewohnten Haus sowie der angrenzenden Garage. Bei Eintreffen der Polizei in der Heimser Straße standen die genannten Gebäudeteile in Vollbrand, die Feuerwehr bekämpfte die Flammen. Während der Löscharbeiten wurde der Dachstuhl des Hauses zur Bekämpfung der restlichen Glutnester mit einem Bagger durch die Feuerwehr entfernt. Ein Anwohner konnte den Beamten berichten, dass er gegen 1.20 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden sei und das Feuer bemerkt habe. Daraufhin wählte er den Notruf.

Bereits in den zurückliegenden Nachmittagsstunden war der Polizei eine Verrußung in der zugehörigen Garage gemeldet worden. Vor Ort stellten die Gesetzeshüter fest, dass das Innere der Garage durch ein vorheriges Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden war. Die hinzugezogene Feuerwehr konnte keine mehr Brandnester feststellen.

Zur Brandursache liegen der Polizei in beiden Fälle gegenwärtig noch keine Erkenntnisse vor. Seitens der Kriminalpolizei wurde der Brandort beschlagnahmt, die Beamten des zuständigen Kriminalkommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell