Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auffahrunfall auf der Portastraße

Porta Westfalica (ots)

Offenbar leicht verletzt wurde eine Autofahrerin aus Porta Westfalica bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag.

Die Frau (55), so die Erkenntnisse, befuhr gegen 16.50 Uhr die Portastraße in Richtung der Mindener Birne, als eine vorausfahrende Pkw-Fahrerin kurz vor der Kreuzung Kaiserstraße / Lannertstraße an einem Fußgängerüberweg stoppte, um einer Passantin die Überquerung der Fahrbahn zu ermöglichen. Daraufhin stoppte auch die Portanerin ihren Mercedes. Ein den Autos folgender Renault-Fahrer (49) aus Minden erkannte die Situation dem Anschein nach zu spät und fuhr in das Heck des Mercedes auf.

Durch die Kollision erlitt die 55-Jährige Verletzungen und wurde von einer Rettungswagenbesatzung ins Johannes Wesling Klinikum gebracht. Der Renault-Fahrer blieb körperlich unversehrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell