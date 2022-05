Polizei Braunschweig

POL-BS: Scheinwerfer aus Autos ausgebaut und entwendet

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Hamburger Straße,

27.05.2022 - 30.05.2022

Unbekannte Täter haben auf dem Gelände eines Autohauses Scheinwerfer ausgebaut und entwendet.

Am Montagmorgen stellte ein Mitarbeiter eines Autohauses fest, dass drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Die Autos waren auf dem Firmengelände abgestellt. An allen Fahrzeugen wurden die Stoßstangen herausgesägt und dann die Frontscheinwerfer ausgebaut. Offensichtlich waren am Wochenende unbekannte Täter auf das Gelände gelangt und hatten gezielt Scheinwerfer einer bestimmten Baureihe ausgebaut. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

