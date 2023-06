Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Diebstahl eines Kleinkraftrades

Am Dienstag, 13. Juni 2023 gegen 12:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein verschlossenes Kleinkraftrad/Roller Peugeot aus einem Carport in Essen, Goethestraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (05434/924700) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien In der Zeit von Samstag, 10. Juni 2023, 20:00 Uhr und Montag, 12. Juni 2023, 09:00 Uhr besprühten unbekannte Täter die Fassade eines Schuhgeschäftes in Cloppenburg an der Langen Straße mit schwarzer Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Garrel - Sachbeschädigung an Busbahnhof

In der Zeit zwischen Freitag, 09. Juni 2023, 20:00 Uhr und Montag, 12. Juni 2023, 08:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Plexiglasscheibe des Fahrplanaushangs am Busbahnhof an der Straße Am Sportplatz in Garrel. Der entstandene Schaden wird auf ca. 200,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter der Telefonnummer 04474/939420 entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel Am Dienstag, 13. Juni 2023, um 15:20 Uhr befuhr ein 23-jähriger Cloppenburger mit seinem e-Scooter die Friedrich-Pieper-Straße in Cloppenburg, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 14. Juni 2023, um 2.00 Uhr, fuhr eine 20-jährige Autofahrerin aus Lohne auf dem Garreler Weg stadtauswärts. In einer langen Linkskurve, kurz vor der Einmündung zum Wallfahrtsweg, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr diverse Begrenzungspfähle und prallte schließlich gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde leicht, ihr 25-jähriger Beifahrer aus Cloppenburg wurde schwer verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 13. Juni 2023, um 16.55 Uhr, fuhr ein 38-jähriger Sattelschlepperfahrer aus Osnabrück auf dem Bührener Ring und wollte den Kreuzungsbereich in Richtung Resthausen befahren. Ein von rechts kommender LKW, welcher ebenfalls in den Bührener Ring einfahren wollte, ließ den anderen LKW vor. Der 38-jährige LKW-Fahrer kam nach bisherigen Erkenntnissen beim Überfahren des Fuß- und Radweg zum Stehen. Zur dieser Zeit befuhren eine 76-jährige Frau und eine 72-jährige Frau, beide aus Cloppenburg, mit ihren Pedelecs den dortigen Radweg in Richtung Cloppenburg. Hier kam es zum Zusammenstoß zwischen Pedelecfahrerinnen und dem LKW des 38-jährigen Fahrers. Die beiden Frauen aus Cloppenburg wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Am Dienstag, 13. Juni 2023, gegen 14.00 Uhr, kam es auf dem Radweg der Emsteker Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 83-jähriger Fahrer eines Fahrrads mit Hilfsmotor fuhr auf dem Radweg ortseinwärts. An der Einmündung zur Straße am Bürgerpark kam es zum Touchieren seines Fahrradlenkers mit dem Lenker einer entgegenkommenden 68-jährigen Fahrradfahrerin aus Cloppenburg. Beide stürzten durch den Zusammenstoß. Der 83-jährige Mann aus Cloppenburg wurde durch den Unfall schwer verletzt. Die Frau aus Cloppenburg wurde lebensgefährlich verletzt.

Emstek/Schneiderkrug - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen Am Dienstag, 13. Juni 2023, 10:55 Uhr befuhr ein 55-jähriger Mann aus Bad Zwischenahn die Emsteker Straße (B69) von Bühren in Richtung Visbek. Am Kreuzungsbereich der B69/Hansestraße überquerte er die Kreuzung in Richtung Visbek, obwohl für ihn die Lichtzeichenanlage Rotlicht anzeigte. In diesem Moment befuhr ein 78-jähriger Garreler mit seiner 53-jährigen Mitfahrerin die Hansestraße (B69) in Richtung Ahlhorn. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Der 78-jährige sowie die 53-jährige wurden in ein Krankenhaus gebracht.

