Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Kundgebung im Zusammenhang mit dem Apothekenstreik Am Mittwoch, 14. Juni 2023 fand in der Zeit von 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr in Vechta eine Kundgebung im Zusammenhang mit dem Apothekenstreik statt. Die Auftaktveranstaltung erfolgte am Europaplatz. Anschließend wurde ein Aufzug vom Europaplatz über die Große Straße zum Bremer Tor und zurück durchgeführt. Nach dem Aufzug wurde am Europaplatz die Veranstaltung beendet. Im Rahmen des Aufzuges kam es vereinzelt zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. An der Veranstaltung nahmen ca. 150 Personen teil.

