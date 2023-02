Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mülltonnen in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Cottbuser Straße

17.02.2023, 21.34 Uhr

Wolfsburg, Westhagen, Halberstädter Straße 17.02.2023, 22.55 Uhr

Wolfsburg, Westhagen, Jenaer Straße

18.02.2023, 00.53 Uhr

Unbekannte Täter haben zwischen Freitagabend und der Nacht zu Samstag fünf Müllcontainer in Westhagen angezündet. Die Ermittlungen dauern an.

Zunächst verständigte ein aufmerksamer Zeuge am Freitagabend gegen 21.34 Uhr die Feuerwehr, als er in einem Wendehammer in der Cottbuser Straße einen brennenden Müllcontainer entdeckte. Das Feuer konnte durch Nutzung eines dienstlichen Feuerlöschers durch eingesetzte Polizeibeamten bis zum Eintreffen der Berufsfeuerwehr eingedämmt und kurze Zeit später durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden. Der Müllcontainer wurde vollständig zerstört.

Etwa eineinhalb Stunden später wurden brennende Müllcontainer in der Halberstädter Straße gemeldet. Nach den Löscharbeiten durch die Berufsfeuerwehr stellte sich heraus, dass drei von 11 vorhandenen Müllcontainer abgebrannt waren.

Am Samstag gegen 00.53 Uhr erfolgte eine Alarmierung der Berufsfeuerwehr Wolfsburg, da in der Jenaer Straße ein Müllcontainer in Flammen stand. Der Müllcontainer wurde bei dem Brand vollständig zerstört.

Inwieweit die Brände der Müllcontainer mit den Bränden der letzten Zeit in Verbindung stehen ist Gegenstand aktueller Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell