POL-PDPS: mehrere Glaselemente eines Wochenendhauses in der Arnulfstraße eingeschlagen

Thaleischweiler-Fröschen (ots) - Am Mittwoch, zwischen 05:30 und 20:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terrassentür zu einer Wohnung auf. Entwendet wurden ein Tablet, ein Smartphone und ein Nachtsichtgerät im Gesamtwert von circa 1300 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu ...

