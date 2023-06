Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Reifen von 17 Autos plattgestochen - Täter festgenommen

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, gegen 18:20 Uhr, wurde gemeldet, dass im Bereich Maler-Bürkel-/Mozartstraße ein Mann mit einem Messer Reifen von geparkten Autos plattstechen würde. An der Kreuzung Winzler-/Waisenhausstraße konnte der mutmaßliche und polizeibekannte Reifenstecher festgenommen werden. Das Messer wurde im Nahbereich aufgefunden. Der 33-jährige Mann aus Pirmasens befand sich offensicht-lich in einem psychischen Ausnahmezustand und gab die Taten zu. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,24 Promille. Aufgrund seines Zustandes wurde er in das Krankenhaus verbracht. Nach jetzigem Ermittlungsstand waren 17 Fahrzeuge betroffen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

