LPI-J: Kontrolliert und erwischt

Jena (ots) - Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einem Renault kam es am Dienstagnachmittag in der Erfurter Straße in Jena, Höhe der Hautklink. Der Fahrer des Renaults beabsichtigte nach rechts in eine Einfahrt abzubiegen, was der dahinterfahrende 23-Jährige mit seinem Vito zu spät erkannte. Folglich fuhr er auf den Renault auf, wodurch die Beifahrerin leicht verletzt wurde.

