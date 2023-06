Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Fliegen mit einer Klappe - Bei Kontrolle zweier Motorroller stellt sich heraus, dass beide gestohlen waren.

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, gegen 09:30 Uhr, versuchte die Streife, zwei in der Zweibrücker Straße fahrende Motorrollerfahrer zu kontrollieren. Die Rollerfahrer versuchten sich der Kontrolle zu entziehen und bogen zunächst in die Zaunstraße und dann. Entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in die Stockstraße ab. Dort wurden die Roller in einer Hofeinfahrt abgestellt. Ein Fahrer blieb am Roller, der zweite versuchte, sich hinter einem Anbau zu verstecken. Bei den beiden Fahrern handelte es sich um einen 17-Jährigen aus dem Landkreis und einen 18-Jährigen aus Pirmasens. Beide sind der Polizei nicht unbekannt. Die Überprüfung der Roller ergab, dass beide als gestohlen gemeldet sind. Beide haben nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. Bei dem 18-Jährigen wurde zudem ein zugriffsbereites Einhandmesser aufgefunden.

