Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines Motorrades

Ludwigswinkel (ots)

Am Mittwoch, 31.05.2023, in den frühen Morgenstunden entwendete ein bislang unbekannter Täter ein rot-schwarzes Motorrad der Marke BMW, welches vor einem Hotel in der Landgrafenstraße in Ludwigswinkel abgestellt war. Das Krad konnte gegen 05.00 Uhr von Zeugen auf der Kreisstraße 43 bei Ludwigswinkel, nahe der Minigolfanlage festgestellt werden, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Das Motorrad wurde offensichtlich kurzgeschlossen und am Fundort, der Kreisstraße 43 abgelegt. Hinweise auf einen Verkehrsunfall konnten nicht erlangt werden. Der Sachschaden am Motorrad dürfte sich auf ca. 3500.- Euro belaufen. Anhand erster Zeugenbefragungen könnte der Täter einen Motorradoverall getragen haben. Wer hat die Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise zur Tat und zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

