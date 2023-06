Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Contwig - Verkehrsunfallflucht in der Klingeltalstraße

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Zeit: 31.05.2023, 13:00 Uhr - 31.05.2023, 18:30 Uhr Ort: Contwig, Klingeltalstraße.

SV: Im genannten Zeitraum kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Klingeltalhütte in Contwig. Ein neuer Honda Jazz in der Farbe rot-metallic war im oben genannten Zeitraum auf dem Schotterparkplatz vor der Klingeltalhütte zum Parken abgestellt. Als der Eigentümer gegen 18:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte konnte er einen frischen Unfallschaden an der Heckstoßstange rechtsseitig feststellen. Es ist vermutlich davon auszugehen, dass ein unbekanntes Fahrzeug beim Ausparken gegen das Heck des Hondas gestoßen ist. Der unbekannte Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem roten Honda entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell