Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die Tatverdächtige?

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera eine unbekannte Tatverdächtige in einem Fall von besonders schweren Diebstahl zum Nachteil einer 66-jährigen Gelsenkirchenerin. Die Unbekannte hob am Dienstag, 24. Januar 2023, gegen 14 Uhr Bargeld in dreistelliger Höhe mit einer zuvor entwendeten EC-Karte an einem Geldautomaten ab. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Sachdienliche Hinweise zu der abgebildeten Person bitte unter der Rufnummer 0209 365 7212 an das Kriminalkommissariat 12 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache. Das Bild der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/105878

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell