POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einer Fußgängerin kam es am Sonntag, 14. Mai 2023, in Schalke. Ein 22-jähriger Gelsenkirchener fuhr mit seinem Krad gegen 15 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Florastraße. Zeugenaussagen zufolge fuhr er in Höhe der Grillostraße über eine rote Ampel in den dortigen Kreuzungsbereich ein. Zeitgleich überquerte eine ...

