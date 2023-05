Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Gewaltdelikt in der Neustadt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei bittet nach einem Gewaltdelikt in der Neustadt am späten Samstagabend, 13. Mai 2023, um Zeugenhinweise. Gegen 23 Uhr wurde die Mitarbeiterin einer Spielhalle in der Straße Wiehagen von einer unbekannten Person angegriffen und schwer verletzt. Die Gelsenkirchenerin wurde zur weiteren medizinischen Behandlung von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Zudem werden Zeugen gesucht, die am besagten Abend zwischen 23 Uhr und 23.15 Uhr etwas Ungewöhnliches auf der Straße Wiehagen, zwischen Schwarzbachstraße und Bokermühlstraße, bemerkt haben oder die Hinweise zum Tatverdächtigen geben können. Diese Hinweise bitte telefonisch unter der 0209 365 7112 an das Kriminalkommissar 11 oder unter der 0209 365 8240 an die Kriminalwache. Die Ermittlungen dauern an.

