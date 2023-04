POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis

Aalen (ots) - Remshalden-Grunbach: Tatverdächtiger nach Raubdelikt in Haft Ein zunächst unbekannter Mann sprach am Sonntag gegen 11 Uhr eine 28-jährige Frau im Bereich der Rommenhöllerstraße an und folgte dieser. Anschließend sprach er auch deren 27-jährige Freundin an, die ihn abwies und aufforderte, sie und ihre Freundin in Ruhe zu lassen. Darauf schlug er der ...

mehr