Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Auffahrunfall

Aalen (ots)

Mutlangen: Auffahrunfall

Eine Leichtverletzte und rund 10.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Freitag in der Bühlstraße ereignete. Eine 50-jährige Audi-Fahrerin erkannte gegen 10 Uhr an der Einmündung zur Gartenstraße zu spät, dass eine vor ihr fahrende 52-Jährige mit ihrem Mercedes anhielt und fuhr auf. Die 52-Jährige verletzte sich hierbei leicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell