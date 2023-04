Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Automatenaufbruch, Parkrempler und Unfallflucht

Aalen (ots)

Michelfeld: Automat und Kasse aufgebrochen

Im Bereich Erlin brachen Diebe am Donnerstagmorgen zwischen 6.30 Uhr und 6.45 Uhr einen Milchautomaten sowie eine Kasse bei einem landwirtschaftlichen Anwesen auf. In der Folge entwendeten sie das vorgefundene Bargeld und entfernten sich vermutlich mit einem schwarzen Opel Astra, älteren Baujahrs. Gleichgelagerte Diebstähle am Vormittag mussten auch in Fichtenberg, Abtsgmünd sowie im Bereich Öhringen registriert werden. Vermutlich besteht Tatzusammenhang. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Parkrempler

Auf dem Parkplatz des Freilandmuseums in der Hohenlohestraße stieß eine 52 Jahre alte Opel-Fahrerin gegen den Renault eines 65-Jährigen. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 13.30 Uhr, wobei rund 2500 Euro Schaden entstand.

Ilshofen: Unfallflucht mit Smart

Um Mitternacht von Donnerstag auf Freitag kam eine bislang unbekannte Frau mit ihrem blau/silbernen Smart in der Falkenstraße von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte sie gegen einen Stabmattenzaun, wobei mehrere hundert Euro Schaden entstanden. Die Frau, welche lange braune Haare zu einem Dutt trug, sah sich den Schaden an, sammelte Fahrzeugteile ein und entfernte sich anschließend unerlaubt in Richtung der L2218. Weitere Hinweise auf die Verursacherin bzw. den beschädigten blau/silbernen Smart nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/4000 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell