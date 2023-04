Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall - Vandalismus

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfall beim Fahrspurwechsel

In der Dalkinger Straße wollte am Donnerstag um 9.25 Uhr ein 62-jähriger LKW-Fahrer vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah er einen dort fahrenden PKW einer 35-Jährigen. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ellwangen: Vandalismus in öffentlichen Toiletten

In den öffentlichen Toiletten in der Oberamtsstraße kam es seit Montag mehrfach zu Sachbeschädigungen in Form von Anzünden der Papierspender, Abreißen von Seifen- und Papierspender. Zudem wurde im Eingangsbereich ein Loch in die Wand getreten. Hinwiese auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

