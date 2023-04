Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Automaten und Kassen aufgebrochen - Unfallfluchten

Aalen (ots)

Aalen: Verkehrsinsel beschädigt

Zwischen Donnerstagabend, 22 Uhr und Freitagmorgen, 2:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die B29 von Aalen in Richtung Hüttlingen. Auf Höhe der Anschlussstelle Affalterried kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn und überfuhr die dortige Verkehrsinsel, welche hierdurch erheblich beschädigt wurde. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Aalen / Abtsgmünd: Automaten und Kassen aufgebrochen

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Roßnagel wurde am Donnerstag gegen 8 Uhr ein Milchautomat, ein Eisautomat sowie eine kleine festangebrachte Geldkassette aufgebrochen und daraus jeweils das Bargeld entwendet. Weiterhin wurde eine weitere kleine Geldkassette von der Wand gerissen und komplett mitgenommen. Die Diebe entfernten sich vermutlich mit einem dunklen Opel Astra, Baujahr 2007-2009 in Richtung Abtsgmünd. An dem Fahrzeug waren wohl Ausfuhrkennzeichen, welche durch das Landratsamt Esslingen ausgestellt wurden, angebracht. Teile des Diebesgutes konnten zwischen Leinroden und Abtsgmünd aufgefunden werden.

In Aalen wurden in der Straße Rötenberg am Donnerstag zwischen 9 Uhr und 10 Uhr ebenfalls in einem Verkaufsstand drei Automaten aufgebrochen und das darin befindliche Geld entwendet.

Zu gleichgelagerten Diebstählen kam es am Donnerstagvormittag auch in Fichtenberg, Michelfeld sowie im Bereich Öhringen. Vermutlich besteht Tatzusammenhang.

Hinwiese nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366 / 96660 bzw. das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Parkenden PKW beschädigt

Am Donnerstag zwischen 18:15 Uhr und 18:40 Uhr wurde im Mühlweg ein Mercedes beschädigt, der dort geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell