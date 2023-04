Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zerkratzte Autos - Strafrechtlich relevante Parolen gerufen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Auenwald-Hohnweiler: Auto zerkratzt

Am Mittwoch im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 22 Uhr wurde ein Fiat, der in der Straße "Am Asang" geparkt war, auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schorndorf: Zeugen nach Unfall auf Supermarkt-Parkplatz gesucht

Am Donnerstagabend gegen 18:45 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Göppinger Straße ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand beschädigte eine 77 Jahre alte Skoda-Fahrerin beim Einparken einen geparkten Fiat. Das Polizeirevier Schorndorf sucht nun einen Zeugen des Unfalls, der die Fahrerin des Fiat über den Unfall informierte. Er sowie evtl. weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

Winnenden: Auto zerkratzt

Zwischen Dienstagmorgen und Donnerstagmorgen wurde ein VW, der auf einem Parkplatz in der Wiesenstraße abgestellt war, im Bereich der Beifahrerseite zerkratzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

Backnang: Mit Gegenverkehr kollidiert

Ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 23 Uhr die Stuttgarter Straße. Bei einer dortigen Tankstelle übersah er infolge Unachtsamkeit eine Fußgängerfurt und musste deshalb abrupt abbremsen und ausweichen. Hierbei lenkte er in den Gegenverkehr und stieß mit einem Pkw Opel zusammen. Eine 60-jährige Mitfahrerin im Pkw Opel verletzte sich hierbei leicht. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf ca. 9000 Euro.

Welzheim: Diskriminierende und strafrechtlich relevante Parolen

Eine Personengruppe lief am Dienstag gegen 22.30 Uhr die Schorndorfer Straße entlang und warf hierbei Glasflaschen umher. Zudem hätten die Männer Parolen gerufen, die Menschen mit Behinderung diskriminieren und strafrechtlich relevant wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sein können. Bei den Personen habe es sich um mehrere junge Männer im Alter von ca. 25 bis 30 Jahre gehandelt, die untereinander mit einem osteuropäischen Dialekt gesprochen hätten. Die Polizei in Schorndorf hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und bittet um Hinweise zum Tatgeschehen, die unter Tel. 07181/2040 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell