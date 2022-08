Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Entstehungsbrand an Papierpresse eines Supermarktes

Bocholt (ots)

Heute Nachmittag um 16 Uhr bemerkten aufmerksame Mitarbeiter eines Lebensmittel-discounters an der Friesenstraße einen Entstehungsbrand in ihrer außenliegenden Papierpresse. Die umgehend alarmierte Feuerwehr Bocholt rückte an und überprüfte den Bereich. Es konnte kein Brand, aber eine geringe Verrauchung im inneren festgestellt werden. Für die weitere Überprüfung kam ein Wechselladerfahrzeug der Feuerwehr Borken zum Einsatz, um den gefüllten Abfallbehälter von der Papierpresse zu trennen. Daran anschließend konnten immer noch keine weiteren Anzeichen auf ein entwickeltes Brandereignis festgestellt werden, so dass die Feuerwehr nicht weiter tätig werden musste und die Einsatzstelle an die Mitarbeiter übergab. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung für die Mitarbeiter oder den Kunden im Markt.

Im Einsatz waren 14 Feuerwehrleute mit 5 Fahrzeugen der Feuerwehr Bocholt und ein Wechselladerfahrzeug vom Kreis Borken das bei der Feuerwehr Borken vorgehalten und betrieben wird. Unterstützt wurde die Feuerwehr auch von der Polizei Bocholt, die verkehrslenkende Maßnahmen übernahm. Der Einsatz war nach gut einer Stunde bereits beendet.

