LPI-J: Teile von Moped abmontiert

Weimar (ots) - Ein Paar aus dem Gothaer Landkreis gönnte sich am Donnerstag in der Hohenfelder Therme einen schönen Tag. Dieser sollte jäh enden, als die 56- und 65-Jährigen die Therme verließen und feststellen mussten, dass ihre E-Bikes entwendet wurden. Die Polizei Weimar nimmt nun Hinweise entgegen, die mit dem Diebstahl, der an einem Fahrradständer vor der Therme angeschlossenen Räder, im Zusammenhang stehen könnten. Die Tatzeit war am Donnerstag zwischen 13:00 ...

