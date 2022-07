LPI-J: Aggressiv auf der Straße

Apolda (ots) - Am Donnerstag, den 28. Juli 2022, gegen 10:15 Uhr kam es in der Ackerwand in Apolda zu einem Verkehrsunfall ohne Personenschaden. Hierbei fuhr ein 63-jähriger mit seinem Fiat die Ackerwand in Richtung Bahnhofstraße entlang. Der 63-jährige beabsichtigte nach rechts in eine Parklücke einzuparken. Hierfür wollte er nochmals ein Stück zurücksetzen, damit er genug Abstand zum vor ihm parkenden Fahrzeug ...

