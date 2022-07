Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kleinunfall ohne Verletzte in Apolda

Apolda (ots)

Am Donnerstag, den 28. Juli 2022, gegen 10:15 Uhr kam es in der Ackerwand in Apolda zu einem Verkehrsunfall ohne Personenschaden. Hierbei fuhr ein 63-jähriger mit seinem Fiat die Ackerwand in Richtung Bahnhofstraße entlang. Der 63-jährige beabsichtigte nach rechts in eine Parklücke einzuparken. Hierfür wollte er nochmals ein Stück zurücksetzen, damit er genug Abstand zum vor ihm parkenden Fahrzeug einhält. Leider übersah er jedoch die zwischenzeitlich hinter ihm eingeparkte 35-jährige Opelfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 EUR.

