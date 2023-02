Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Nach tödlichem Verkehrsunfall zwischen Illingen und Uchtelfangen - Polizei sucht Zeugen

Illingen (ots)

Am 20.02.2023 (Rosenmontag) kam es zwischen 23:00 Uhr und 23:30 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen Illingen und dem Ortsteil Uchtelfangen. Ein 40-jähriger Mann aus Uchtelfangen befand sich vermutlich fußläufig auf der Industriestraße, als er von einem Fahrzeug erfasst wurde. Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss. Der 40-jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Bei der Polizeiinspektion Neunkirchen wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die das Unfallgeschehen aufklären soll. Mögliche Zeugen, insbesondere Fahrzeugführer, Fußgänger und Fahrgäste etwaiger Taxiunternehmen die zwischen 22:00 Uhr und 23:40 Uhr in der Industriestraße zwischen Illingen und Uchtelfangen unterwegs waren, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Neunkirchen (Tel. 06821-2030) in Verbindung zu setzen. Der Unfallverursacher ist derzeit noch unbekannt. Sachdienliche Hinweise sind ausschließlich an die Polizei zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell