Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Warnung vor Trickbetrügerinnen

Neunkirchen (ots)

Die Polizei Neunkirchen warnt aktuell vor Trickbetrügerinnen, die vornehmlich ältere Menschen zuhause aufsuchen und sich als Versicherungsmitarbeiterinnen oder Mitarbeiterinnen von "Gesundheit" ausgeben, um auf diesem Weg in die Wohnungen ihrer Opfer zu gelangen. Die Täterinnen sind hierbei in der Regel ganz weiß gekleidet und tragen FFP2-Schutzmasken. Die Polizei rät, solchen Personen erst gar nicht die Tür zu öffnen und vorsorglich die Polizei zu verständigen. In diesem Zusammenhang kam es am vergangenen Freitag in Wiebelskirchen zu einem Vorfall, bei dem eine unbekannte Täterin gewaltsam in das Wohnhaus einer 78-jährigen eindrang und dort Bargeld sowie die EC-Karte der Geschädigten entwendete. Bereits am Donnerstag zuvor war es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, bei dem sich zwei unbekannte Täterinnen, unter Angabe falscher Tatsachen, Zugang zur Wohnung der 84-jährigen Geschädigten verschafften und ebenfalls Bargeld sowie eine EC-Karte entwendeten.

Diesbezügliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen unter 06821-2030

