Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach VU-Flucht auf der A8 bei Neunkirchen

BAB 8 - AS Elversberg / AS NK-City FR ZW (ots)

Auf der BAB 8 von Saarlouis kommend in Fahrtrichtung Zweibrücken zwischen der Anschlussstelle Elverberg und Neunkirchen City ereignete sich am Donnerstag, den 23.02.23 gegen 14:28 Uhr ein Verkehrsunfall bei dem ein Seat Ibizia, Farbe: schwarz, auf der Beifahrerseite, in Höhe des Außenspiegels, beschädigt wurde. Das Fahrzeug befand sich zum Unfallzeitpunkt auf der mittleren der drei Fahrspuren und wurde gerade von einem weiteren PKW links überholt. Auf gleicher Höhe befand sich zu diesem Zeitpunkt auch ein Reisebus auf der rechten Fahrspur. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

