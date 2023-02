Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf - Mehrere beschädigte Fahrzeuge in der Innenstadt Neunkirchen

Neunkirchen (ots)

In der Zeit von Samstag, den 18.02.23, 16:00 Uhr bis Sonntag, den 19.02.23, 10:45 Uhr wurden in der Wellesweilerstraße im Bereich der Anwesen 120 bis 150 insgesamt sechs am Seitenrand geparkte Fahrzeuge beschädigt. An fünf Fahrzeugen wurde jeweils der rechte Vorderreifen eingestochen und an einem weiteren Fahrzeug wurde ein Außenspiegel abgebrochen. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten, sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

