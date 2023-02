Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Glück im Unglück an der Faasenacht

Wiesbach (ots)

Ein unglücklicher Besucher des Umzugs in Wiesbach verlor im Laufe der späten Abendstunden des 18.02.23 sein Iphone in der Ortslage Wiesbach. Über eine Ortungsfunktion konnte er sein Handy am Sonntagmorgen in Wemmetsweiler aufspüren. An Ort und Stelle konnte er sein Handy nicht finden, weswegen er die Polizei Neunkirchen einschaltete. Vor Ort konnte mit den Anwohnern Rücksprache gehalten werden. Es stellte sich schließlich heraus, dass das Handy in der Nacht eine kostenlose Privat-Taxifahrt unternommen hatte. Der Verlierer, der zuvor feucht-fröhlich die Fastnacht feierte, legte sein Handy scheinbar in Unkenntnis auf ein regennasses Autodach einer weiteren Besucherin des Umzugs in Wiesbach. Hier saugte sich das Handy fest und wurde mit nach Wemmetsweiler verbracht. In der Garage der besagten Anwohnerin konnte das Handy schließlich nass, aber voll funktionstüchtig, auf dem Autodach festgestellt und an den Besitzer übergeben werden.

