POL-NK: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Calmesweiler

Neunkirchen (ots) - In den frühen Morgenstunden des 17.02.23 rief ein 20-jähriger, syrisch-stämmiger Mann über Notruf die Polizei an und gab an, in den "Knast" zu müssen. In der Innenstadt wird der Mann schließlich angetroffen. Er konnte keine Ladung zum Haftantritt oder gar einen Haftbefehl vorlegen. In den polizeilichen Informationssystemen konnte darüber hinaus auch kein entsprechender Haftbefehl ausgemacht ...

mehr