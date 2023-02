Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß zweier Pkw

Neunkirchen (ots)

Am 20.02.23, um 18:32 Uhr, kam es im Neunkircher Ortsteil Wellesweiler zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Ein 22-jähriger französischer Staatsbürger befuhr mit seinem Citroen die Bergstraße in Fahrtrichtung Wellesweiler und kam in Höhe der Firma Treofan, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der Citroen frontal mit einem in entgegengesetzter Richtung geführten Seat. Sowohl die 18-jährige Fahrerin des Seat als auch der Fahrer des Citroen mussten leicht verletzt zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sodass diese abgeschleppt werden mussten. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe waren die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen und der zentrale Betriebshof Neunkirchen vor Ort. Die Fahrbahn war für die Zeit der Unfallaufnahme und der Reinigung voll gesperrt.

