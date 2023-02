Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zwei schwer Verletzte nach Verkehrsunfall

Neunkirchen (ots)

Am Freitag, den 17.02.23 kam es um 22:40 Uhr in der Spieser Straße in Neunkirchen zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzen Personen. Das beteiligte Fahrzeug war hierbei mit einem 18-jährigen Fahrzeugführer und einer 74-jährigen Beifahrerin besetzt. Das Fahrzeug wurde über die Spieser Straße in Fahrtrichtung Neunkirchen geführt als es in Höhe des Anwesens 25, aufgrund plötzlich einsetzender Gesundheitsprobleme beim Fahrzeugführer, nach rechts von der Fahrbahn abkam und ungebremst mit einem dort befindlichen Baum kollidierte. Durch den Aufprall wurden die beiden Insassen schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Das Fahrzeug wurde total beschädigt und musste durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel musste die Feuerwehr hinzugezogen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell