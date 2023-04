Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Tatverdächtiger nach Raubdelikt in Haft - Unfälle - Einbruch

Aalen (ots)

Remshalden-Grunbach: Tatverdächtiger nach Raubdelikt in Haft

Ein zunächst unbekannter Mann sprach am Sonntag gegen 11 Uhr eine 28-jährige Frau im Bereich der Rommenhöllerstraße an und folgte dieser. Anschließend sprach er auch deren 27-jährige Freundin an, die ihn abwies und aufforderte, sie und ihre Freundin in Ruhe zu lassen. Darauf schlug er der 27-Jährigen mehrfach ins Gesicht, um Ihre Sonnenbrille zu entwenden. Nachdem er die Sonnenbrille fassen konnte, flüchtete der Mann. Kurz darauf konnte ein 26-jähriger Tatverdächtiger, der sich in einem nahe gelegenen Gebüsch versteckt hatte, festgenommen werden. Der aus Guinea stammende Tatverdächtige wurde am Ostermontag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einer Haftrichterin vorgeführt, die einen Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte. Hierbei beleidigte der Mann noch einen Polizeibeamten. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Schorndorf: Unfall am Tuscaloosakreisverkehr

Eine Leichtverletzte sowie rund 17.500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen kurz vor 9:30 Uhr im Tuscaloosakreisverkehr. Eine 42 Jahre alte Skoda-Fahrerin kam beim Befahren des Kreisverkehrs von der Straße ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Frau mit über zwei Promille erheblich betrunken war, weshalb ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

Winnenden: Von der Straße abgekommen

Ein 84 Jahre alter Skoda-Fahrer kam am Freitagmittag gegen 13:15 Uhr beim Befahren der Karl-Krämer-Straße auf Höhe des Bahnhofs alleinbeteiligt von der Straße ab und fuhr anschließend eine Böschung hinauf, wo das Fahrzeug zum Stehen kam. Am Pkw entstand hierbei Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro, das Auto musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Winnenden war mit einem Fahrzeug und sieben Einsatzkräften zum Binden ausgelaufener Betriebsstoffe im Einsatz.

Spiegelberg: In Scheune eingebrochen

Zwischen Mittwochnachmittag und Freitagvormittag wurde zwischen Spielberg und Dauernberg in eine Scheune eingebrochen. Die Einbrecher haben hierbei Holzbretter abgerissen und sich Zugang zum Objekt verschafft. Soweit bislang festgestellt wurde, haben die Täter nichts entwendet. Hinweise zum Tatgeschehen wird von der Polizei in Sulzbach an der Murr unter Tel. 07193/352 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell