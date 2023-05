Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall mit zwei schwerverletzten Personen

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einer Fußgängerin kam es am Sonntag, 14. Mai 2023, in Schalke. Ein 22-jähriger Gelsenkirchener fuhr mit seinem Krad gegen 15 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Florastraße. Zeugenaussagen zufolge fuhr er in Höhe der Grillostraße über eine rote Ampel in den dortigen Kreuzungsbereich ein. Zeitgleich überquerte eine 16-jährige Jugendliche den dortigen Fußgängerüberweg. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Motorradfahrer und der Gelsenkirchenerin wodurch sich beide schwer verletzten. Sie wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Hintergründe zur Unfallursache sind derzeit Teil der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell