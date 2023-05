POL-GE: Baufällige Fußgängerbrücke/ Sperrung der Vinckestrasse zwischen Kurt-Schumacher-Str. und Horster Str.

Gelsenkirchen (ots) - Am Samstagvormittag, 13.05.2023 gegen 10:30 Uhr wurde die Polizei zu einer Ruhestörung durch überlaute Musik, ausgehend aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Bickernstraße in Gelsenkirchen-Bismarck, gerufen. Die anwesende, augenscheinlich stark alkoholisierte Wohnungsinhaberin kam den Anweisungen der eingesetzten Polizeibeamten, u.a. ihren Personalausweis auszuhändigen, nicht nach. ...

mehr