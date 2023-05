Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Pkw prallt gegen Hauswand

Gelsenkirchen (ots)

Im Rahmen eines mutmaßlich spontanen Treffens der Tuner-Szene in Gelsenkirchen ereignete sich in der Samstagnacht gegen 01:04 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Firma Marktkauf in Gelsenkirchen-Erle. Der 18-jährige Gelsenkirchener drehte auf dem Parkplatz "Donuts", als er offenbar die Kontrolle über den VW Polo verlor und mit dem Gebäude der Firma Marktkauf kollidierte. Die bereits herannahende Polizei nahm er wohl offenbar nicht wahr. Es entstand kein Schaden am Gebäude. Die insgesamt vier Insassen des Pkw blieben trotz ausgelösten Airbags unverletzt. Den Fahrer des Pkw erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt. Im Verlauf des Szene-Treffens wurden in dieser Nacht in der Spitze bis zu 200 Fahrzeuge und 400 Personen auf dem Parkplatz festgestellt. Aus polizeilicher Sicht verlief die Veranstaltung, bis auf den Verkehrsunfall und Beschwerden über ruhestörenden Lärm, weitestgehend unproblematisch.

