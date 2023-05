Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brand von Mülltonnen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem zwei große Mülltonnen in der Nacht zu Freitag, 12. Mai 2023, in Bulmke-Hüllen gebrannt haben, sucht die Polizei Zeugen. Die Feuerwehr informierte die Polizei gegen 00.50 Uhr über den Brand der Mülltonnen in einer Hofzufahrt in der Hertastraße und übernahm die Löscharbeiten. Durch den Brand wurden zwei Mülltonnen komplett zerstört und das Tor der Hofeinfahrt beschädigt. Es wurden keine Personen verletzt. Hinweise zu dieser möglichen schweren Brandstiftung bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

