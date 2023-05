Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zweiradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

In Erle verletzte sich ein Motorradfahrer am Donnerstag, 11. Mai 2023, bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto schwer. Mit ihrem Wagen fuhr eine 62-jährige Gelsenkirchenerin gegen 17.30 Uhr aus einer Grundstückseinfahrt, um links auf die Manfredstraße abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 72-jähriger Motorradfahrer aus Gelsenkirchen auf der Manfredstraße in Richtung Willy-Brandt-Allee. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Zweirad. Der verletzte Gelsenkirchener wurde vor Ort erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

