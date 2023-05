Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Eine Verletzte bei Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Gelsenkirchen (ots)

Eine 40-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch, 10. Mai 2023, bei einem Verkehrsunfall in Schalke verletzt worden. Eine 51-jährige Frau aus Gelsenkirchen war um 17 Uhr mit ihrem Wagen auf der Gewerkenstraße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße unterwegs und wollte mit diesem in Höhe der Schwäbischen Straße nach links auf einen Supermarkt-Parkplatz abbiegen. Gleichzeitig überholte sie die 40-jährige Gelsenkirchenerin mit ihrem Fahrzeug von links. Beide Autos kollidierten, der Wagen der 40-Jährigen wurde zudem gegen einen entgegenkommenden Lastwagen eines 54-jährigen Mannes geschleudert, der gerade einparken wollte. Die 40-Jährige wurde dabei verletzt und von einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Beteiligten blieben unverletzt, die Fahrzeuge der Gelsenkirchenerinnen wurden im Anschluss abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell