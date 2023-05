Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in der Feldmark - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Opfer eines Raubs wurde ein 15-jähriger Gelsenkirchener am Dienstag, 9. Mai 2023, auf der Feldmarkstraße. Gegen 12.30 Uhr näherten sich vier Jugendliche und forderten ihn auf, seine Taschen zu leeren, verbunden mit der Androhung von Gewalt. Einer der Tatverdächtigen griff daraufhin in seine Jackentasche und nahm die darin befindlichen Kopfhörer und eine geringe Menge Bargeld an sich. Die vier Tatverdächtigen sind unmittelbar nach der Tat in die Straßenbahn der Linie 107 in Richtung Gelsenkirchen Hauptbahnhof gestiegen und geflüchtet. Der vermutlich 15 bis 17 Jahre alte Haupttäter, welcher dem 15-Jährigen drohte und ihm in die Taschen griff, war mit einem roten Pullover, einer dunklen Jeans, einer Kappe und einer Umhängetasche der Marke "Gucci" bekleidet. Die anderen drei Tatverdächtigen waren ebenfalls circa 15 bis 17 Jahre alt und schwarz bekleidet. Hinweise zu den Tatverdächtigen bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter der 0209 365 7512 oder unter der 0209 365 8240 an die Kriminalwache

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell