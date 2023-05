Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vorläufige Festnahme nach Ladendiebstahl

Gelsenkirchen (ots)

Zwei mutmaßliche Ladendiebe wurden am Montag, 8. Mai 2023, in einem Supermarkt in Horst bei der Ausübung ihrer Tat durch einen Ladendetektiv beobachtet. Da sich die beiden Männer aggressiv gegenüber dem Supermarktmitarbeiter verhielten, verständigte dieser gegen 19 Uhr die Polizei. Bei Eintreffen der Polizeibeamten an der Strundenstraße ließ sich der 26-jährige Tatverdächtige nicht beruhigen und beleidigte die Beamten. Da der mutmaßliche Ladendieb über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde er vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Gegen ihn werden Anzeigen wegen eines besonders schweren Fall des Ladendiebstahls und Beleidigung gefertigt. Sein 25-jähriger Begleiter mit Wohnsitz in Gladbeck verhielt sich wiederum kooperativ und konnte nach der Anzeigenaufnahme die Örtlichkeit verlassen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell