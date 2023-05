POL-GE: Schwerverletzte Fußgängerin in Buer

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei bittet um Zeugenhinweise nach einer Körperverletzung am Montag, 8. Mai 2023, in Schalke. Gegen 10 Uhr hielt sich ein 42-Jähriger in der Grenzstraße auf. Dort bekam er unvermittelt einen Schlag ins Gesicht, anschließend schlugen und traten mindestens zwei Männer auf den am Boden Liegenden ein. Der Gelsenkirchener wurde zur weiteren medizinischen Behandlung vom Rettungsdienst in ein ...

