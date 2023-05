Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Taxifahrer von Fahrgast angegriffen

Gelsenkirchen (ots)

Ein 60-jähriger Taxifahrer lehnte am Sonntag, 07. Mai 2023 gegen 4 Uhr, den Transport eines 30-jährigen Dorsteners aufgrund fehlenden Geldes ab, was den alkoholisierten Mann dazu veranlasste, dem Taxifahrer einen Faustschlag zu versetzen. Der 60-Jährige wurde dabei leicht verletzt, woraufhin er umgehend die Polizei alarmierte. Der Tatverdächtige wurde durch die hinzugerufenen Polizeibeamten in der Nähe der Tatörtlichkeit in Heßler angetroffen und kontrolliert. Der Dorstener reagierte allerdings nicht auf die Aufforderungen der Beamten sich auszuweisen, um seine Identität festzustellen. Weil sich der Mann bei der anschließenden Durchsuchung nach Ausweispapieren sperrte und zunehmend aggressiv wurde, musste er fixiert werden. Vor Ort konnten keine Ausweisdokumente gefunden werden, weshalb der 30-Jährige zwecks Identitätsfeststellung zur Polizeiwache gebracht wurde. Dort wurde seine Identität festgestellt, eine Blutprobe entnommen und Anzeigen wegen Widerstands und Körperverletzung gefertigt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen konnte der Tatverdächtige die Wache wieder verlassen.

