Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtiger nach Verkehrsunfallflucht am 06.05.2023 in Gelsenkirchen Schalke gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstag, 06.05.2023, gegen 23:54 Uhr, auf der Kurt-Schumacher-Straße in Gelsenkirchen Schalke. Ein Geschädigter beobachtete eine Verkehrsunfallflucht zu seinem Nachtteil und versuchte dem flüchtenden Verursacher noch zu folgen, verlor ihn aber aus den Augen. Noch während der Unfallaufnahme, über eine Stunde später, fuhr dieser aber wieder an der Unfallstelle vorbei, wurde wiedererkannt und angehalten. Hierbei wurden korrespondierende Schäden an seinem Fahrzeug festgestellt, zudem war der Fahrzeugführer alkoholisiert. Der Fahrer, ein 26-jährige Moldawier, verfügte über keine Meldeadresse in Deutschland und eine Sicherheitsleistung konnte er nicht erbringen. Weiterhin muss der Führerscheinstatus noch geklärt werden. Es erfolgte ein Blutprobe und anschließende Festnahme des Moldawiers.

