Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberische Erpressung und Ingewahrsamnahme der Täter am 06.05.2023 in Gelsenkirchen Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 06.05.2023, gegen 19:36 Uhr, wurde von einem 18-jährigen Geschädigten eine räuberische Erpressung zur Anzeige gebracht. Die Tat ereignete sich in einem Bus der BochumGelsenkirchenerStraßenbahn. Der Geschädigte wurde von einem Täter angesprochen, eine im Hosenbund steckende Schusswaffe wurde vorgezeigt. Er wurde bedroht und aufgefordert seine Uhr zu übergeben, was der Geschädigte auch tat. Aus Angst ist der Geschädigte an der nächsten Haltestelle ausgestiegen und hat die Polizei gerufen. Die Tatverdächtigen, zwei 16- und 17 Jahre alte Gelsenkirchener, konnten durch Einsatzkräfte noch im Bus sitzend angetroffen und festgenommen werden. Bei dem 17-jährigen Gelsenkirchener wurde die Schusswaffe, eine Gas-/Schreckschusswaffe, aufgefunden und sichergesellt. Beide Tatverdächtige wurden einer Polizeiwache zugeführt und dort ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen beide Personen wurde eine Strafanzeige gefertigt.

