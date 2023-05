POL-GE: Fahrrad in Bismarck entwendet

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei sucht mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach einem tatverdächtigen Dieb. Der Unbekannte steht im Verdacht, am Dienstag, 7. März 2023, gegen 12.55 Uhr in einem Lebensmittelladen an der Feldhauser Straße in Scholven das Portemonnaie einer 27-jährigen Gelsenkirchenerin aus deren Handtasche entwendet zu haben. Da sonstige ...

