Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Falscher Vater erbeutet Geld in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Über einen Messengerdienst wurde ein 35-jähriger Gelsenkirchener am Donnerstag, 4. Mai 2023, gegen 17 Uhr von Betrügern angeschrieben, die sich als sein Vater ausgaben. Der oder die Täter gaben vor, Geld zur Begleichung einer vierstelligen Rechnung zu benötigen. Der Gelsenkirchener überwies nach einer kurzen Unterhaltung schließlich Geld an den oder die Unbekannten. Am Abend telefonierte er mit seinem richtigen Vater, bemerkte den Betrug und erstattete bei der Polizei eine Anzeige. Die Polizei Gelsenkirchen rät, bei solchen Nachrichten grundsätzlich misstrauisch zu sein. Vergewissern Sie sich bei derartigen Anfragen oder Aufforderungen immer, ob es sich tatsächlich um einen Verwandten handelt. Versuchen Sie die Person über die "alte Nummer" oder das Festnetz persönlich zu erreichen. Klären Sie Eltern, Großeltern, Nachbarn und Freunde über diese Betrugsmasche auf, um den Tätern keine Chance zu geben. Im Zweifel rufen Sie immer die Polizei unter der 110 an!

