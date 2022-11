Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch

Auffahrunfall auf Autobahn

Hoher Sachschaden ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der A 96 in Fahrtrichtung München entstanden. Zwischen den Anschlussstellen Kisslegg und Leutkirch-Süd wurden kurz nach 14 Uhr Mäharbeiten durchgeführt, weswegen die linke Spur gesperrt war. Ein Sprinter-Fahrer musste kurz vor Beginn der Spursperrung stark abbremsen, da er aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens nicht auf die rechte Spur wechseln konnte. Dem 46 Jahre alten Seat-Lenker hinter ihm gelang eine rechtzeitige Bremsung nicht mehr. Er fuhr wuchtig auf den Sprinter auf und verursachte an seinem Wagen einen Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der Schaden am Sprinter fiel hingegen recht gering aus und dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Seat musste nach dem Unfall abgeschleppt werden.

Aichstetten

Dieb durchsucht zwei Pkw

Zwei Autos hat ein Unbekannter in der Nacht zum Donnerstag durchsucht. Zwischen 19 und 6 Uhr öffnete der Täter im Forellenweg einen 1er BMW und in der Inselstraße einen VW Transporter, die jeweils unverschlossen in den Hofräumen vor den Wohnhäusern abgestellt waren. Auf der Suche nach schnellem Geld durchsuchte er das Innere der Wagen. Während er im BMW nicht fündig wurde, stahl er aus dem VW einen zweistelligen Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen des Diebstahls. Personen, die in dem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Ravensburg

Gegenverkehr ausgewichen und verunfallt - Polizei sucht Zeugen

Zeugen sucht das Polizeirevier Ravensburg, nachdem am Donnerstag auf der Kreisstraße zwischen dem Gewerbegebiet Karrer und Oberzell ein Pkw einen Abhang hinabgesteuert ist. Der 37 Jahre alte Lenker des Mercedes musste eigenen Angaben zufolge einem entgegenkommenden weißen oder grauen Kleinwagen ausweichen, der deutlich über der Mittellinie auf seiner Fahrspur unterwegs war. Der Mercedes-Lenker wich nach rechts in den Grünstreifen aus. Dort verlor er die Kontrolle über sein Auto und fuhr einen Abhang hinab, wo er zum Stehen kam. Der Mercedes, an dem durch das Ausweichmanöver ein Schaden von rund 10.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Im Zusammenhang mit dem Unfall sucht die Polizei nach dem entgegenkommenden Kleinwagenlenker sowie Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Auto in Tiefgarage angefahren

In der Tiefgarage eines Einkaufsmarktes in der Weißenauer Straße wurde am Donnerstag zwischen 10.30 und 11 Uhr ein 2er BMW angefahren. Der Unfallverursacher, der mutmaßlich mit einem weißen Fahrzeug unterwegs gewesen ist, verursachte an der linken Seite des BMW einen größeren Schaden, der sich auf rund 4.000 Euro belaufen dürfte. Im Anschluss flüchtete er, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Ravensburg, das nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt, bittet etwaige Zeugen, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Isny

Mann nach Randale in Wohnung in Polizeigewahrsam

In einer Arrestzelle der Polizei gelandet ist ein 46 Jahre alter Mann, der am frühen Freitagmorgen in Großholzleute für Ärger gesorgt hat. Der 46-Jährige geriet mit seiner Lebensgefährtin in Streit und randalierte in der Wohnung. Einen Bekannten, der schlichten wollte, ging er körperlich an und würgte ihn. Da sich der angetrunkene Unruhestifter nicht beruhigen ließ, nahm ihn die hinzugerufene Polizei in Gewahrsam. Auf ihn kommen nun eine Anzeige wegen gefährlicher Köperverletzung und die Kosten für den Aufenthalt in der Arrestzelle zu.

Bodnegg

Moped-Lenkerin bei Unfall verletzt

In ein Krankenhaus musste die Fahrerin eines Mopeds gebracht werden, die am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf der B32 bei Landstraß an einem Unfall beteiligt war. Die 17-Jährige bemerkte während der Fahrt in Richtung Ravensburg zu spät, dass der Lenker eines Pkw mit Anhänger vor ihr bremsen musste und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf den Hänger auf. Sie prallte in der Folge heftig gegen den Lenker ihres Mopeds und stürzte. Wie schwer die Verletzungen sind, die sie dabei erlitt, sollte in der Folge in einem Krankenhaus geklärt werden. An ihrer Maschine entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro, während sich der Schaden am Anhänger des Pkw auf rund 1.000 Euro belaufen dürfte.

Weingarten

Von Sonne geblendet - Unfall

Wegen eingeschränkter Sicht durch die tiefstehende Sonne hat am Donnerstag gegen 15 Uhr eine 85 Jahre alte Daimler-Lenkerin einen Verkehrsunfall verursacht. Die Autofahrerin wollte von der Sauterleutestraße nach links in die Hähnlehofstraße abbiegen. Da sie hierbei geblendet wurde, nahm sie die Kurve zu eng und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der Schaden, der dabei an ihrem Pkw entstand, wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Auch an der Laterne entstand Sachschaden, wie hoch dieser ist, ist derzeit nicht bekannt.

Weingarten

Unfallbeteiligte gesucht

Nachdem am Donnerstag in der Siemensstraße zwei Autos zusammengestoßen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 19 Jahre alte VW-Lenkerin bog gegen 13 Uhr von der Siemensstraße in die Boschstraße ab und prallte dabei mit einem kleinen silbernen Pkw zusammen, dessen Lenkerin von der Boschstraße in die Siemensstraße abbiegen wollte. Die Fahrerin des silbernen Kleinwagens hielt zunächst kurz an, fuhr dann aber davon, ohne ihre Personalien anzugeben oder sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Durch den Zusammenstoß entstand am VW ein Schaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Weingarten bittet Personen, die Hinweise zu der flüchtigen Fahrerin geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

