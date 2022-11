Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Streit in Bäckerei

Vollkommen in Rage geraten ist ein 42-jähriger Mann, nachdem er am Donnerstag gegen 10.45 Uhr in einer Bäckerei im Stadtgebiet einen Leberkäsewecken bestellt hatte. Der Mann war offenbar mit dem Preis für das bestellte Essen in dem Geschäft nicht zufrieden und warf mit beleidigenden Worten um sich. Als Angestellte ihn der Bäckerei verwiesen, baute er sich bedrohlich ihnen auf. Auch vor dem Geschäft soll er durch herablassenden Äußerungen und bedrohliches Auftreten negativ aufgefallen sein. Nachdem eine Beteiligte den aggressiven 42-Jährigen mit Ketchup beschmiert haben soll, zog er nach kurzer Diskussion von dannen. Sowohl der Mann, als auch Mitarbeiter verständigten die Polizei, die nun Ermittlungen eingeleitet hat.

Friedrichshafen

Alkoholisiert unterwegs

Weil er augenscheinlich deutlich zu viel Alkohol intus hatte, untersagten Polizisten einem 57-jährigen Radfahrer am Freitagmorgen die Weiterfahrt. Als die Beamten den Radler gegen 4 Uhr im Stadtgebiet kontrollierten, wurden sie auf deutlichen Atemalkoholgeruch aufmerksam. Nachdem eine Messung einen Wert von über zwei Promille bei dem Mann ergab, musste der zunehmend uneinsichtige 57-Jährige die Polizisten in eine Klinik begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Sollte die Untersuchung den Verdacht der zu hohen Alkoholisierung bestätigen, kommt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auf den Mann zu.

Deggenhausertal

Mann verstirbt bei Verkehrsunfall

Nur noch den Tod feststellen konnte der Notarzt bei einem 68-jährigen Mann, der am Donnerstag gegen 13.45 Uhr mit seinem VW-Transporter bei Obersiggingen von der Fahrbahn abgekommen ist. Der Mann war mit einer 43 Jahre alten Beifahrerin in Richtung Deggenhausertal unterwegs, als er, den jetzigen Ermittlungen zufolge aufgrund eines akuten medizinischen Notfalls, das Bewusstsein und die Korntrolle über den VW verlor. Der Wagen beschleunigte und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo die Fahrt in einem Bachlauf endete. Während die Beifahrerin leichte Verletzungen davontrug, kam für den 68-jährigen Fahrer jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Am VW, um den sich ein Abschleppdienst kümmerte, entstand rund 5.000 Euro Sachschaden.

Überlingen

Zusammenstoß auf Parkplatz

Mehrere tausend Euro Sachschaden war die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 16 Uhr auf einem Parkplatz in der Lippertsreuter Straße ereignet hat. Beim vorwärts Ausparken aus einer Parklücke über sah ein 62-jähriger Volvo-Lenker einen vorbeifahrenden Mercedes. In der Folge kollidierten die Pkw. Am Wagen des Unfallverursachers entstand rund 3.000 Euro, am Mercedes etwa 5.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Salem

Unfallverursacher lässt Schaden zurück - Polizei bittet um Hinweise

Auf rund 4.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 6.30 Uhr und 12.30 Uhr an einer in der Straße "In Oberwiesen" geparkten Mercedes V-Klasse angerichtet hat. Der Verursacher, der den Pkw mutmaßlich mit überstehender Ladung gestreift hat, suchte im Anschluss einfach das Weite. Der Polizeiposten Salem ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07553/8269-0 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Unfall im Kreisverkehr

Zwei Pkw sind am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr in einem Kreisverkehr in Mühlhofen zusammengestoßen. Ein 25 Jahre alter Ford-Transit-Fahrer war auf der Hauptstraße in Richtung Mimmenhausen unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr nahm er einer im Kreisverkehr fahrenden Renault-Lenkerin die Vorfahrt, woraufhin es zur Kollision kam. Weder der Unfallverursacher noch die 29-Jährige im Renault-Zoe wurden verletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich den ersten Schätzungen zufolge auf rund 7.000 Euro.

